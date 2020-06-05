AFP: в Кении 15 человек погибли из-за действий полиции во время комендантского часа

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Полиция Кении своими действиями по контролю за соблюдением гражданами комендантского часа в связи с новым коронавирусом причастна к гибели 15 человек. Об этом сообщила кенийская Независимая служба по надзору за деятельностью полиции.

"С момента введения комендантского часа 27 марта мы получили 87 жалоб на действия сотрудников полиции, - цитирует в пятницу заявление службы агентство France Presse. - После предварительного расследования установлено, что гибель 15 человек и 31 инцидент, который привел к травмам, напрямую связаны с действиями полиции в период комендантского часа".

В свою очередь, кенийская газета The Star сообщает, что один офицер арестован по обвинению в убийстве стоявшего на балконе во время комендантского часа 13-летнего Ясин Хуссейн Мойо. В отношении еще пяти полицейских ведется расследование.

Введенный указом президента Кении Ухуру Кениата комендантский час действует с 27 марта в период с 19:00 до 05:00. Жесткие карантинные меры, включая ограничение на передвижение людей и автотранспорта, введены в столице страны Найроби, во втором по численности городе Момбаса и в округах Килифи, Квале и Мандера. На полицию возложена задача обеспечивать выполнение населением мер, необходимых для борьбы с новым коронавирусом. Жители одного из самых бедных районов Найроби - Матаре провели 2 июня крупную демонстрацию протеста против действий полиции.

Кенийский телеканал KDRTV передал в пятницу, что в связи с истекающим 6 июня сроком действия комендантского часа президент страны выступит в ближайшую субботу и объявит о его продлении еще на три недели, сократив длительность на три часа в вечернее время.

На текущий день количество инфицированных коронавирусом нового типа составляет в Кении 2 474, умерли 79 человек, 643 выздоровели.