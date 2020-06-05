Reuters: США намерены вывести из Германии 9,5 тыс. своих военнослужащих

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters, ссылающееся на официального представителя США высокого ранга.

По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты, отметил упомянутый американский представитель.

В Белом доме и Министерстве обороны США пока не ответили на просьбу корреспондентаТАСС прокомментировать эти сведения. Госдепартамент переадресовал данный запрос в Белый дом и Пентагон.