В Белом доме прокомментировали планы вывода 9,5 тыс. военнослужащих из Германии

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты привержены работе с союзниками из ФРГ в обеспечении совместной обороны. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Эллиот, отвечая на вопрос о планах вывода 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

"США остаются привержены работе с нашим близким союзником Германией по обеспечению совместной обороны, равно как и по многим другим важным вопросам", - сказал собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп постоянно оценивает вопросы присутствия американских военных за рубежом, добавил Эллиот.

"В то время как на данный момент у нас нет объявлений, президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий постоянно оценивает вопросы лучшего расположения американских войск и нашего присутствия за рубежом", - отметил он.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга, Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты, отметил упомянутый американский представитель.