Киев передал Берлину предложения по механизму перемирия в Донбассе для консультаций с РФ

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Украина передала немецкой стороне конкретное предложение по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с РФ. Об этом сообщил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина".

"Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров, как посредников в нормандском формате, проконсультироваться с Россией по этому вопросу", - рассказал Кулеба. Он отказался раскрывать детали этого плана.

При этом он заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой и напрямую. "Мы готовы вести разговор с россиянами напрямую, но также мы привлекли потенциал немецкой дипломатии для того, чтобы провести эти консультации", - отметил глава МИД.

По его словам, украинская делегация в Берлине обсудила с немецкой стороной "конкретные вещи". "Мы обсуждали очень конкретные вещи. И это были конкретные предложения", - сказал Кулеба. Он заметил, что "с российской стороны тоже приходят очень конкретные", но, как считает глава МИД, "абсолютно неприемлемые" предложения. "Мы их откидываем и вносим свои", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, таким неприемлемым предложением РФ является призыв сесть за стол переговоров с лидерами республик Донбасса. "Одна из наших красных линий - принципиальная, которая бесит наших российский соседей, мы не войдем в диалог с так называемыми ДНР и ЛНР", - заявил Кулеба. "И мы будем говорить именно с Россией", - сказал глава МИД.

2 июня Кулеба, глава офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран находились с визитом в Берлине.