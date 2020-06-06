Протестующие в Вашингтоне приветствуют переименование части улицы в Black Lives Matter

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Сотни протестующих с восторгом и ликованием встретили в пятницу решение мэра Вашингтона Мюриэл Боузер переименовать часть ведущей к Белому дому улицы в честь движения против полицейской жестокости и расовой дискриминации Black Lives Matter ("Жизнь черных имеет значение"). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Наша мэр замечательный человек! В нашу поддержку она переименовала эту улицу. Мы рады этому!" - несколько раз прокричал в громкоговоритель один митингующий, которого криками и восторженными возгласами поддержала толпа демонстрантов.

Рабочие вместе с волонтерами в пятницу нанесли во всю ширину части 16-й улицы желтую надпись Black Lives Matter, а также изображение флага столичного округа Колумбия. В длину она растянулась на целых два квартала. Примечательно, что надпись завершается прямо около Епископальной церкви Святого Иоанна. В понедельник президент США Дональд Трамп решил пройти к ее зданию, которое вечером ранее подожгли протестующие. Перед этим полиция в полной экипировке зачищала расположенный между церковью и Белым домом Лафайет-сквер от демонстрантов.

На расположенные вдоль улицы фонарные столбы были установленные соответствующие знаки с указателем Black Lives Matter Plaza (площадь "Жизнь черных имеет значение").

"Теперь это наша улица. Но ее [мэра] решение накладывает на нас и особую ответственность. Мы должны проводить мирные митинги, исключить любые беспорядки", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из демонстрантов Майкл Дирн. Он рассказал, что живет на окраине города и с прошлой недели каждый день выходил на протесты.

"В большинстве мы мирные демонстранты и не хотим насилия. Мы хотим изменений в политике, в администрации [США], чтобы к чернокожим стали лучше относится, уважать нас, - пояснил он. - Если мы видим хулиганов, то пытаемся их нейтрализовать и отдать в руки полиции". В последние дни число протестующих также заметно сократилось.

Трамп пока никак не отреагировал на решение столичного мэра, однако в Twitter пригрозил ей вводом новых подразделений федеральных сил в столицу после того, как градоначальник выразила недовольство присутствием Национальной гвардии.

Со стеной спокойнее

Обстановка у Белого дома спокойная. Демонстранты выкрикивают лозунги в поддержку темнокожих, разгуливают с самодельными табличками и даже умудряются танцевать при ясной погоде и температуре, превышающей 30 градусов Цельсия. Вдоль улицы ходят протестующие и бесплатно раздают холодную воду и легкие закуски. Они возят с собой черные тележки, заполненные льдом. В этом своеобразном холодильнике они и хранят воду и продукты питания. Вдоль улицы под защищающими от яркого солнца зонтиками другие демонстранты также раздают бутылки с водой.

Поблизости практически не было полицейских. Патрульные машины уже несколько дней перекрывают ведущие к официальной резиденции американского президента улицы. Сотрудники правоохранительных органов сидят внутри своих автомобилей, либо стоят рядом в тени деревьев. Они общаются друг с другом, не обращая особого внимания на демонстрантов. Некоторые полицейские следят за тем, как рабочие завершают начавшееся еще в четверг возведение по периметру Белого дома, Лафайет-сквера и здания министерства финансов укрепленных ограждений высотой примерно в 2,5 м. Вдоль ограды, состоящей из железных решеток и бетонных заграждений, закреплены знаки, запрещающие перелезать через нее и обходить через участки, где она еще не возведена.

"Не понимаю, зачем они решили установить эти заграждения. Ведь уже несколько дней наши демонстрации спокойные, и никто не нарушает закон", - недоумевает Дирн.

При этом в районе Белого дома остаются военнослужащие Национальной гвардии США. По примыкающим к резиденции президента улицам проезжал армейский бронеавтомобиль Humvee. На территорию Белого дома, по свидетельству корреспондента ТАСС, въехал один из бронеавтомобилей, принадлежащих ВС США. У Белого дома также можно было встретить военнослужащих в форме.