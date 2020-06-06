AP: губернатор Калифорнии распорядился прекратить обучение полицейских удушающим приемам

"Мы обучаем [полицейских] удушающим приемам, которые ставят под угрозу жизнь человека", - указал ранее в пятницу Ньюсом, выступая на пресс-конференции. Он подчеркнул, что таким приемам не место в арсенале полицейских в 21-м веке. По данным AP, Ньюсом распорядился, чтобы комиссия по разработке стандартов и обучению полицейских убрала из своих программ тренировки по применению этого захвата, который может привести к смерти задерживаемого.

Ньюсом отметил, что намерен добиться принятия законов, регулирующих поведение и применение силы полицейскими во время массовых протестов. "Демонстранты имеют право мирно протестовать, не боясь того, что и задержат, применят к ним слезоточивый газ или резиновые пули, - приводит агентство слова губернатора. - Необходимо стандартизировать подход [к регулированию протестов]".