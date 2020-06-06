Байден раскритиковал Трампа за упоминание Флойда в речи об успехах администрации США

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден подверг критике американского лидера Дональда Трампа за то, что тот, говоря об успехах своей администрации, упомянул афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания. С данным заявлением Байден выступил в пятницу в Университете штата Делавэр, трансляцию вели центральные телеканалы.

Президент США ранее в этот же день во время выступления в Вашингтоне отметил, что принятые его администрацией меры позволили обеспечить значительное снижение безработицы в стране. "Надеюсь, Джордж смотрит на нас сверху и говорит, что происходящее в стране - это замечательно", - сказал Трамп. "Это великий день для него. Это великий день для всех", - добавил американский лидер.

Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, комментируя слова Трампа о Флойде, отметил: "Речь идет о человеке, который был жестоко убит в результате бессмысленного применения насилия". Как напомнил Байден, Флойд перед смертью говорил: "Я не могу дышать". "Честно говоря, думаю, то, что президент пытается вложить в уста Джорджа Флойда какие-то иные слова, вызывает презрение", - подчеркнул наиболее вероятный кандидат от демократов.

Байден заявил, что в текущем месяце среди афроамериканцев и испаноязычных жителей США число безработных выросло. Как он полагает, это свидетельствует о том, что Трамп не придает значения трудностям, с которыми сталкиваются указанные группы населения.