{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Байден раскритиковал Трампа за упоминание Флойда в речи об успехах администрации США

Ранее Трамп заявил, что принятые в стране меры позволили обеспечить снижение безработицы и выразил надежду, что погибший афроамериканец оценил бы происходящее положительно

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден подверг критике американского лидера Дональда Трампа за то, что тот, говоря об успехах своей администрации, упомянул афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания. С данным заявлением Байден выступил в пятницу в Университете штата Делавэр, трансляцию вели центральные телеканалы.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

Президент США ранее в этот же день во время выступления в Вашингтоне отметил, что принятые его администрацией меры позволили обеспечить значительное снижение безработицы в стране. "Надеюсь, Джордж смотрит на нас сверху и говорит, что происходящее в стране - это замечательно", - сказал Трамп. "Это великий день для него. Это великий день для всех", - добавил американский лидер.

Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, комментируя слова Трампа о Флойде, отметил: "Речь идет о человеке, который был жестоко убит в результате бессмысленного применения насилия". Как напомнил Байден, Флойд перед смертью говорил: "Я не могу дышать". "Честно говоря, думаю, то, что президент пытается вложить в уста Джорджа Флойда какие-то иные слова, вызывает презрение", - подчеркнул наиболее вероятный кандидат от демократов.

Байден заявил, что в текущем месяце среди афроамериканцев и испаноязычных жителей США число безработных выросло. Как он полагает, это свидетельствует о том, что Трамп не придает значения трудностям, с которыми сталкиваются указанные группы населения.

Теги
Байден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Пандемия коронавируса нового типа
Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ
Президент страны Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности
Читать полностью