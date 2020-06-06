В Госдепе ожидают, что Иран начнет переговоры с США по ядерным вопросам

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. США ожидают, что Тегеран ответит на предложения о новой сделке по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе телефонного брифинга. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепартамента.

По его утверждению, новая сделка по ядерной программе будет в интересах иранского народа. "Мы полагаем, что есть ряд веских причин для Ирана сесть за стол переговоров. Президент [США Дональд Трамп] вчера (4 июня - прим. ТАСС) в Twitter сделал заявление о том, что хотел бы новую сделку взамен провалившейся сделки по иранской ядерной программе, - сказал Хук. - Это вопрос для Ирана. Президент держал дверь открытой для дипломатии многие годы".

"Мы хотели бы видеть, что нам отвечают дипломатией на дипломатию, но это вопрос для иранского режима", - отметил спецпредставитель. По его словам, диалог с Тегераном пока ограничивается консульскими вопросами по судьбе заключенных, однако по другим аспектам "дверь остается открытой".

В четверг Трамп заявил, что освобождение из тюрьмы в Иране американца Майкла Уайта показало, что сделки с Тегераном возможны.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против исламской республики экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.