Министра образования Мадагаскара отправили в отставку за закупку конфет на сумму $2 млн

ПРЕТОРИЯ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил 4 июня министра национального образования, технической и профессиональной подготовки Ридзасу Дзусу Асисамбатра Андриаманане в отставку за закупку конфет на сумму в $2,2 млн. Конфеты были необходимы, чтобы снять горечь после приема средства Covid-Organics против коронавируса. Об этом сообщает нигерийская газета Vanguard.

В середине апреля глава государства объявил, что местные ученые из института прикладных исследований создали на основе полыни травяной напиток Covid-Organics, который является "эффективным средством против нового коронавируса". По его словам, человек, употребляющий данное средство, вылечивается от коронавируса за 10 дней.

Власти начали раздавать Covid-Organics населению страны. Одновременно было снято большинство карантинных ограничений. Так, возобновились занятия в школе, где ученикам начали выдавать новый напиток, по две порции в день.

Однако Ридзасу Андриаманана посчитала Covid-Organics слишком горьким. Министр приняла решение подсластить напиток. "Я закупила леденцов и конфет из расчета по три на каждого школьника", - заявила она, добавив, что это облегчит для многих процесс употребления средства на основе полыни.

Вопрос о закупках министром леденцов для школ был поставлен президентом страны в повестку дня заседания правительства Мадагаскара. Как отметила Vanguard, Ридзасу Андриаманану обвинили в том числе в попытке личного обогащения за счет приобретения конфет на столь значительную сумму. В результате она была уволена. Сейчас ее обязанности исполняет министр высшего образования и научных исследований Элья Беатрис Ассумаку.

Беспокойство со стороны ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) крайне обеспокоена неожиданной популярностью Covid-Organics. Она предупредила, что непроверенные травяные напитки не следует применять как лечебные средства, так как они могут иметь потенциальный риск для человеческого организма. ВОЗ призывает как можно скорее провести международные клинические испытания напитка из полыни с тем, чтобы установить его эффективность в борьбе с коронавирусом. Пока специалисты ВОЗ не получили от мадагаскарских властей официальной партии Covid-Organics для изучения.

Между тем Covid-Organics заинтересовались и другие страны Африки. Он уже доставлен по просьбе соответствующих правительств в Гвинею-Бисау, Танзанию, Чад, Гамбию, Республику Конго, Кению, Нигерию.

Однако позже стало известно, что Covid-Organics не всем помогает на Мадагаскаре. В городе Туамасина, расположенном на восточном побережье острова, в конце мая был зафиксирован быстрый рост числа заразившихся новым коронавирусом. Как сообщила кенийская газета Daily Nation, с 21 мая в Туамасина было обнаружено 120 новых случаев возможного инфицирования, несколько человек умерли прямо на улице.

Кабинет министров Мадагаскара провел 24 мая специальное заседание для обсуждения эпидемиологической ситуации в Туамасина - втором по величине городе островного государства в Индийском океане. Было принято решение направить в город подразделение численностью в 150 военнослужащих для поддержания порядка. Одновременно решением кабинета министров уволен со своей должности префект Туамасина.

На текущий день на Мадагаскаре выявлено 957 инфицированных новым коронавирусом, 7 человек скончались, 201 вылечился.