Порошенко подал в суд на генпрокурора Украины по делу о контрабанде картин

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко подал в суд на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, обвинив ее в бездействии по делу о контрабанде картин. Об этом написал в субботу в Facebook адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Пять заявлений об уголовных правонарушениях офис генпрокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генпрокурора в суде", - сообщил он. Головань сообщил, что ранее адвокаты направили пять заявлений в офис генпрокурора с жалобами на действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР).

26 мая ГБР вызвало Порошенко на допрос в рамках дела о "перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из картин всемирно известных художников". В списке указаны полотна Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других.

Порошенко на допрос не явился, а вместо этого открыл выставку своих картин, фигурирующих в деле, в музее имени Ивана Гончара. Он заявил, что законно приобрел полотна и никакой контрабанды не было. 26 мая сотрудники ГБР силой вошли в здание музея и изъяли документы на ввоз картин. Позднее ГБР арестовало 42 картины из коллекции Порошенко.

Головань сообщил, что рассмотрение апелляционной жалобы на арест картин не состоялось в минувшую пятницу в суде Киева, поскольку следователи не предоставили суду материалы дела.