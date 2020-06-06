В Триполи отвергли Каирскую инициативу урегулирования в Ливии

КАИР, 6 июня. /ТАСС/. Власти в Триполи отвергли в субботу выдвинутую Каиром инициативу политического урегулирования в Ливии. Как заявил телеканалу Al Jazeera глава действующего совместно с Правительством национального согласия (ПНС) Высшего государственного совета (исполняет консультативную роль) Халед аль-Мишри, любая мирная инициатива, не основанная на Схиратском политическом соглашении, будет отклоняться.

"Ливийцам не нужно больше никаких инициатив, - заявил он. - [Командующий Ливийской национальной армией Халифа] Хафтар хочет вернуться за стол переговоров после своих поражений, и мы отвергаем это".

По его словам, "Хафтар должен сдаться и предстать перед военным трибуналом". "Мы удивлены, что Хафтар ставит условия, находясь в проигрышном в военном плане положении. Он не пользуется народной поддержкой, - указал аль-Мишри. - Мы отвергаем его присутствие и требуем принять меры в отношении стран, которые дают ему деньги и оружие".

Так, по словам аль-Мишри, власти в Триполи "находятся в состоянии войны с ОАЭ", "отвергают вмешательство Египта".

Тем временем, как сообщили в субботу в парламенте Египта, спикер Палаты представителей (ПП - избранный постоянный парламент) Ливии Акила Салех после переговоров в Каире с участием президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и Халифы Хафтара, по итогам которых была обнародована Каирская декларация, направится в Москву для встречи с представителями российского руководства. Обнародованная в субботу в Каире инициатива по преодолению кризиса в Ливии предусматривает полное прекращение огня между сторонами, продолжение переговоров в Женеве под патронатом ООН совместного военного комитета и постепенное объединение государственных институтов власти для налаживания полноценной жизни страны.

"Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират, основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности ПНС и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем. Палата представителей неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует политическая сделка. 27 апреля Хафтар объявил о признании недействительным Схиратское соглашение, которое, по его словам, "разрушило страну и поставило ее в опасное положение".