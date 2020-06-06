Обнародованы положения Каирской инициативы по Ливии

КАИР, 6 июня. /ТАСС/. Выдвинутая Египтом инициатива по преодолению кризиса в Ливии предусматривает полное прекращение огня с 6 часов утра 8 июня. Об этом сообщил информационный портал Al Youm As Sabi, который приводит положения обнародованной в субботу президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси по итогам переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (ПП - избранный постоянный парламент) Ливии Акилой Салехом Каирской декларации.

Она базируется на договоренностях, достигнутых на Берлинской конференции по Ливии в январе. Согласно ей, "все стороны обязуются прекратить огонь с 6 часов утра по местному времени понедельника, 8 июня". Кроме того, она предусматривает продолжение переговоров в Женеве под патронажем ООН совместного военного комитета в формате "5+5" (по пять представителей от каждой стороны). От успеха его работы будет зависеть дальнейший прогресс по другим вопросам, в том числе политическому, экономическому и в сфере безопасности.

Каирская декларация призывает международное сообщество оказать давление на всех внешних игроков, чтобы они вывели из Ливии иностранных наемников, распустили вооруженные формирования и передали их оружие Ливийской национальной армии (ЛНА), чтобы она могла взять на себя функции по обороне страны и обеспечению ее безопасности.

В основе инициативы также лежит работа над возвращением государственности в Ливии и восстановлением всех ее национальных институтов. Одновременно с этим должен быть выработан общенациональный механизм для оживления политического процесса. Ливийское государство должно вернуть контроль над всеми органами безопасности и оказать всестороннюю поддержку военным институтам в лице ЛНА, которая берет на себя ответственность по борьбе с терроризмом, а также должна будет в сотрудничестве с силовыми структурами и полицией взять на себя функции по охране суверенитета Ливии и обеспечивать сохранность воздушного, морского и наземного пространства страны.

Будущие органы власти

Формируемый президентский совет в составе трех представителей от востока, запада и юга, согласно инициативе, принимает решения простым большинством, за исключением решений, связанных с вооруженными силами, которые могут утверждаться только в присутствии главнокомандующего. Оговаривается процедура выбора президентского совета, и ООН призван мониторить процесс. Этот орган должен будет назначить премьер-министра страны, который вместе с вице-премьерами от трех регионов представят состав правительства для его одобрения советом и парламентом. При этом каждый регион получает определенное количество министерских портфелей.

Ливийский парламент должен разработать новую конституцию страны, которая определить форму госуправления. Она будет вынесена на всенародный референдум. На ее разработку отводится 90 дней с момента формирования конституционной комиссии. Переходный период рассчитан на полтора года с возможностью однократного продления на шесть месяцев и должен завершиться проведением президентских и парламентских выборов.