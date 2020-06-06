Помпео считает, что параллели между протестами в США и Китае неуместны

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что власти Китая используют смерть афроамериканца Джорджа Флойда и начавшиеся в связи с этим массовые протесты в своих интересах. Соответствующее заявление главы американской дипломатии распространила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Бессердечное использование Коммунистической партией Китая (КПК) трагической смерти Джорджа Флойда для обоснования своего авторитарного попрания базового человеческого достоинства вновь раскрывает ее истинное лицо", - считает госсекретарь.

"Пропагандистские усилия КПК, которая стремится свести воедино действия Соединенных Штатов после смерти Джорджа Флойда и продолжающееся отрицание со стороны КПК базовых прав и свобод, должны восприниматься, как обман, коим они и являются", - убежден глава американской дипломатии. Помпео считает, что американские власти даже в условиях массовых беспорядков остаются "привержены верховенству закона, прозрачности и неотчуждаемости прав человека".

Позиция МИД КНР

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал массовые беспорядки в США из-за смерти Флойда, отметив, что Вашингтон демонстрирует двойные стандарты по отношению к протестам и действиям полиции в Гонконге и на своей территории.

Дипломат указал, что власти США "выдают сторонников так называемой независимости Гонконга и виновных в насилии за героев и поборников [демократии], но в то же время называют собственных граждан, протестующих против расовой дискриминации, бунтовщиками". Он назвал "социальной болезнью" дискриминацию нацменьшинств в США и призвал Вашингтон выполнить обязательства, которые он взял на себя по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Протесты в США и Китае

В ряде американских штатов в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Чтобы предотвратить подобные беспорядки в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе, который планируется принять уже летом.