Эксперт считает приказ Трампа о выводе сил США из Германии "колоссальной ошибкой"

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Решение администрации президента США Дональда Трампа сократить численность дислоцированных в Германии американских военнослужащих является колоссальной ошибкой Соединенных Штатов и подарком Москве. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в опубликованном в субботу интервью изданию Der Spiegel.

"Я думаю, правительство США во главе с президентом Трампом совершает колоссальную ошибку, - считает отставной военный. - Решение показывает, что президент не понял, какую существенную роль играют размещенные в Германии американские войска для безопасности Америки".

Ходжес назвал планы Белого дома "чисто политическим маневром". "Конгресс не был посвящен [в эти планы], командующие США в Европе не имели понятия о них, с Германией или НАТО никто не говорил", - утверждал он.

По мнению генерала, такие действия угрожают сплоченности Североатлантического альянса. "Многие из наших партнеров будут задаваться вопросом, привержены ли еще США обеспечению безопасности в Европе", - считает он.

Бывший командующий назвал решение Белого дома неправильным внешнеполитическим сигналом Москве. "Кремль ничего не сделал, чтобы получить такой подарок, Москва вообще не пошла на уступки ни на Украине, ни в Сирии", - считает он. По мнению Ходжеса, в России сочтут вывод войск признаком слабости и отсутствия единства в НАТО. Он призвал Конгресс США не одобрять решение Трампа.

"Я надеюсь, что Конгресс воспользуется своими конституционными правами и откажется от финансирования вывода [войск]", - сказал Ходжес.

Решение Трампа застигло врасплох Берлин

Der Spiegel пишет, что решение администрации США "застигло врасплох правительство ФРГ". В Берлине планы американцев натолкнулись на непонимание. Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Норберт Рёттген заявил медиагруппе Funke, что "о выводе войск следовало бы сожалеть с любой точки зрения". "Я не вижу разумной причины для вывода", - отметил депутат.

Еще жестче отреагировал координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. "Это решение может нанести очень большой ущерб германо-американским отношениям", - заявил он агентству ДПА. Сокращение американских войск в Германии "грозит разрушить трансатлантические мосты". "Сбивает с толку то, что планы не обсуждались с правительством ФРГ", - заметил уполномоченный кабмина. Байер подтвердил, что пока власти ФРГ не получили информации от американской стороны.

Агентство Reuters в пятницу со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих в Германии. По свидетельству чиновника, из ФРГ к сентябрю будут выведены 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В то же время, по данным Der Spiegel, Пентагон к осени текущего года может вывести из ФРГ до 15 тыс. своих военнослужащих.

В Германии пока размещены порядка 34,5 тыс. военнослужащих США. Часть выводимых из ФРГ войск планируется перебросить в Польшу.