День протеста против расизма собрал во Франции более 23 тыс. участников

ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. День протеста против расизма и произвола полиции, прошедший в субботу в крупнейших городах Франции, собрал 23,3 тыс. участников, причем в Париже - 5,5 тыс. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. Как передает корреспондент ТАСС, в Париже манифестации проходили в целом спокойно.

Акции проводились как в знак солидарности с жителями США, протестующими против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, так и в связи с целым рядом опасных инцидентов с участием полиции в самой Франции, которые ряд общественных ассоциаций требует расследовать.

Главные два митинга прошли в Париже. В середине дня, как убедился корреспондент ТАСС, не менее 2 тыс. человек собрались на площади Согласия, поблизости от здания посольства США. Подходы к нему были перекрыты металлическими заграждениями, за которыми были сосредоточены значительные силы полиции и жандармерии. Сама манифестация была запрещена префектурой города как нарушающая введенный в связи с эпидемией запрет собираться в общественных местах группами более 10 человек.

У манифестантов в Париже были в руках плакаты с той же надписью на английском языке, которая используется на митингах в США, проводимых в связи с гибелью Джорджа Флойда: "Жизнь темнокожих имеет значение". Также были видны плакаты "Прекратить полицейский произвол!", "Расизма не должно быть нигде и никогда", "Трамп - убийца", "Любовь изменит мир", "Не будет справедливости, не будет и мира".

На площади Согласия манифестация завершилась спокойно, после чего протестующие переместились на Марсово поле. Все подступы к Эйфелевой башне были там перекрыты, поэтому участники акции перешли на противоположную часть поля, к зданию Военной школы. Подходы к нему также были блокированы полицией и жандармерией. Манифестанты провели несколько часов на этом месте, выкрикивая лозунги и потрясая плакатами. Серьезных инцидентов отмечено не было.

Ситуация по стране

Небольшие стычки с полицией произошли в ходе дня на массовых акциях в Лилле, Лионе и Нанте - в некоторых из этих городов они были официально разрешены. Тем не менее там полиции пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом, чтобы помешать манифестантам пройти к центру городов, в частности к административным зданиям. В дальнейшем в этих городах никакой напряженности в отношениях полиции с манифестантами не наблюдалось.

В настоящее время полиция применяет газ в Марселе, чтобы заставить разойтись последних манифестантов, которые не желают покидать район Старого порта. Радикалы из числа манифестантов бросают в полицейских камни и бутылки. Всего в Марселе в акции участвовало не менее 3,5 тыс. человек.

Акции протеста против расизма и жестоких действий полиции прошли также в Бордо, где их поддержали не менее 2,5 тыс. участников. Они состоялись в Рене, Ницце и Лиможе. В ходе всех манифестаций их участники становились на одно колено в знак солидарности с протестующими в США. Во всех городах прошла минута молчания.