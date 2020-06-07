Число пострадавших в уличных столкновениях в Бейруте выросло до 48

БЕЙРУТ, 7 июня. /ТАСС/. Спецподразделения армии и полиции вытеснили в субботу активистов протестного движения из центральной части Бейрута. По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате вспыхнувших столкновений с обеих сторон пострадали 48 человек, 11 из них получили ранения и были доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки после того, как группы агрессивно настроенных демонстрантов стали забрасывать их камнями и петардами.

Уличные выступления из центра города быстро переместились в другие районы. Так, в мусульманском квартале Корниш-Мазраа на западе столицы военнослужащие открыли предупредительный огонь в воздух возле мечети Абдель Насера, где сейчас наблюдается напряженное противостояние между солдатами и толпами протестующих. Ранее военные пресекли стычки между сторонниками шиитской "Хезболлах" и членами правой христианской партии "Ливанские силы" в Айн-Руммане и Шияхе.

Предупреждение муфтия

Верховный муфтий республики шейх Абдель Латыф Дерайян выступил в субботу с заявлением, в котором предупредил об опасности разжигания межобщинных разногласий в стране. "Всем ливанцам необходимо проявить сдержанность, чтобы не попасть в эту ловушку", - подчеркнул он. Партия "Хезболлах", в свою очередь, осудила враждебные и оскорбительные лозунги, раздающиеся в адрес ее руководителей в рядах протестующих. "Определенные круги явно используют уличные акции, чтобы спровоцировать религиозную рознь и обострить политическую напряженность", - отмечается в заявлении.

Вождь общины горцев-друзов и лидер Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат указал на вмешательство внешних сил в ливанские события. "Такие действия создают реальную угрозу национальному единству", - сказал он.

Угроза хаоса

Ранее премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил о недопустимости новой волны насилия в стране. "Если мирные протесты вновь выльются в перекрытие автострад, погромы банков и нападения на стражей порядка - страна погрузится в хаос", - предупредил он. Возобновление протестного движения в Бейруте и других городах Ливана совпало с мерами властей по активизации экономической жизни после почти трехмесячного перерыва, вызванного карантинным режимом, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Волнения в Ливане начались 17 октября прошлого года и привели к отставке правительства национального единства во главе с суннитским политиком Саадом Харири. Нынешний кабинет технократов был сформирован 21 января и получил вотум доверия 12 февраля, он опирается на поддержку парламентского большинства, в которое входят депутаты от "Хезболлах".