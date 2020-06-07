Президент Кипра заявил, что бурение на шельфе республики подрывает европерспективы Турции

НИКОСИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Буровые работы, которые Анкара ведет в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр, подрывают перспективы Турции на вступление в Европейский союз. Такое мнение президент островного государства Никос Анастасиадис выразил в субботу в интервью американскому изданию Politico.​​​

"Они либо должны соответствовать положениям и условиям для любой другой страны, являющейся кандидатом [на вступление в ЕС], либо - в противном случае - они не могут быть ни кандидатом, ни принятой стороной", - сказал он.

Президент Кипра добавил, что одной из альтернатив блокирования вступления Турции в ЕС может стать расширение санкционных списков. Однако он считает, что к проблеме нужно подойти более комплексно. "Я полагаю, что, как у ЕС, у нас не осталось другого выбора, кроме как рассмотреть весь спектр отношений между ЕС и Турцией", - заметил Анастасиадис.

Глава государства указал, что решение о формальном прекращении переговоров о вступлении в ЕС способно стать "одним из шагов, которые можно предпринять, чтобы направить Турции решительный сигнал". "Хотя я бы предпочел найти мирное решение", - добавил президент Кипра.

Анастасиадис дал понять что к самим по себе европерспективам Анкары официальная Никосия относится вполне благосклонно. "Мы выступаем за то, чтобы Турция была государством - членом Европейского союза. Мы предпочитаем иметь европейского соседа, а не агрессивно ведущее себя государство, каким выставляет себя Турция", - заявил президент Кипра.

Он также обозначил позицию греко-кипрских властей в отношении приоритетного для них сценария развития политической ситуации на севере острова. Анастасиадис дал понять, что если на запланированных на октябрь выборах лидера турок-киприотов сумеет переизбраться нынешний глава турецкой общины острова Мустафа Акынджи, то переговоры о воссоединении двух кипрских общин могут "определенно" возобновиться. Официальная Никосия не признает пост президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), который занимает Акынджи.

Действия Турции на кипрском шельфе

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных признаваемой только одной Анкарой Турецкой республикой Северного Кипра. В апреле нынешнего года Турция направила буровое судно "Явуз" на кипрский шельф, по утверждению официальной Никосии, нарушив ИЭЗ Республики Кипр уже в шестой раз. Судно вошло в 6-й и 7-й блоки кипрской ИЭЗ, лицензии на освоение газа в которых выданы двум европейским компаниям - итальянской Eni и французской Total.

В своем заявлении от 15 мая министры иностранных дел стран Евросоюза выразили сожаление по поводу того, что Турция пока так и не ответила на прежние призывы Брюсселя прекратить подобные действия. В итоге главы МИД стран ЕС повторили свой призыв к Анкаре проявлять сдержанность, воздерживаться от таких действий и уважать суверенитет и суверенные права Кипра в соответствии с международным правом.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована не признанная мировым сообществом ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.