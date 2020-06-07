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Глава МИД ФРГ прокомментировал планы Вашингтона по выводу военных из Германии

Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас EPA-EFE/CLEMENS BILAN
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС, 7 июня. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне появления информации о намерении Вашингтона вывести часть американских военнослужащих из ФРГ. Таким мнением Маас поделился в субботу в интервью газете Bild am Sonntag.

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Глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что Германия "приняла к сведению" вывод части американских войск со своей территории. "Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий, - приводит агентство Reuters слова Мааса из интервью. - Это в интересах наших [США и Германии] стран".

В то же время Маас признал наличие сложностей в отношениях между Вашингтоном и Берлином. "Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно", - заключил он.

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