Глава МИД ФРГ прокомментировал планы Вашингтона по выводу военных из Германии

ТАСС, 7 июня. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными на фоне появления информации о намерении Вашингтона вывести часть американских военнослужащих из ФРГ. Таким мнением Маас поделился в субботу в интервью газете Bild am Sonntag .

Глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что Германия "приняла к сведению" вывод части американских войск со своей территории. "Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий, - приводит агентство Reuters слова Мааса из интервью. - Это в интересах наших [США и Германии] стран".

В то же время Маас признал наличие сложностей в отношениях между Вашингтоном и Берлином. "Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно", - заключил он.