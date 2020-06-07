Университет Хопкинса вернул на сайт статистику по коронавирусу в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июня. /ТАСС/. Американский университет Джонса Хопкинса в субботу вечером восстановил данные по Бразилии на своем сайте , где публикуется статистика о заражении коронавирусом нового типа и количестве смертей в результате инфицирования по всему миру. Ранее эта информация была удалена с портала после того, как Минздрав южноамериканской республики перестал публиковать соответствующие сводные данные.

Как уточняет издание Antagonista, научное учреждение удалило данные по Бразилии из-за временного отключения официального сайта Минздрава, где тот публиковал обновленные сводки. В субботу вечером работа этого портала была восстановлена. Сейчас на интернет-ресурсе университета указана бразильская статистика по состоянию на пятницу.

Со среды Минздрав Бразилии начал публиковать ежедневную сводку с трехчасовой задержкой после окончания вечернего выпуска новостей, а с пятницы изменил структуру и стал обнародовать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа. Сводные показатели общего числа подтвержденных диагнозов и количества летальных исходов, а также статистические выкладки и графики, отображающие динамику, публиковать перестали.

По мнению президента страны Жаира Болсонару, в ежедневную сводку необходимо включать сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах тестирования и смертях, зарегистрированных в течение суток. В случае подтверждения коронавируса в пробах пациента, умершего ранее, этот факт необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (672 846), уступая лишь США (1 901 416). По числу летальных исходов (35 930) южноамериканская республика находится на третьем месте после США (109 215) и Великобритании (40 548). Ранее в Минздраве Бразилии прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.