Китай будет сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины от коронавируса

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Китай планирует сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины от коронавируса. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая" заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Перед лицом эпидемии Китай и Россия как всеобъемлющие стратегические партнеры в новую эпоху действовали сообща против COVID-19. В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутому руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины. Так наши страны вместе внесут свой вклад в мировую борьбу с эпидемией", - указал он.

Ранее на этой же пресс-конференции министр науки и техники КНР Ван Чжиган сообщил, что в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов. Глава ведомства также указал, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.