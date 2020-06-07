Нетаньяху призвал международное сообщество применить к Ирану "парализующие санкции"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье международное сообщество ввести "парализующие санкции" в отношении Ирана и пообещал не допустить создания Тегераном ядерного оружия. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Международное агентство по атомной энергии [МАГАТЭ] установило, что Иран отказался предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ к скрытым объектам, на которых Иран осуществлял секретную военную ядерную деятельность. Иран систематически нарушал свои обязательства и скрывал объекты, где обогащались расщепляющиеся материалы. Я думаю, что наступило время, на самом деле оно пришло уже давно, но теперь точно в свете этой новой информации время пришло, чтобы мировое сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции против Ирана", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

Премьер отметил, что "коронавирус никоим образом не уменьшает решимости Израиля действовать против агрессии Ирана". "Хочу сказать еще раз: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием и продолжит систематически действовать против его [Ирана] попыток закрепиться в военном отношении у наших [Израиля] границ", - добавил Нетаньяху.

5 июня западные информационные агентства распространили доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно сообщению агентства France Presse (AFP), запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. В агентстве также выразили "глубокую обеспокоенность" тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, на которых могут находиться незаявленные ядерные материалы. Как указывает агентство Reuters, в докладе содержится призыв к Ирану "немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам".