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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии

Американский лидер отметил, что обстановка в городе находится под контролем
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии США, переброшенных туда из-за протестов, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода [бойцов] из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться при необходимости", - написал в воскресенье глава Белого дома в Twitter.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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