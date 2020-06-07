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СМИ: переговоры между властями Афганистана и движением "Талибан" пройдут в Катаре

О точной дате начала межафганского диалога не сообщается

ТАСС, 7 июня. Межафганские переговоры по урегулированию ситуации в стране, в которых примут участие представители официальных властей Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), пройдут на территории Катара. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Tolo News.

По его данным, между властями страны и талибами "достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры между двумя афганскими сторонами должны состояться в Катаре".

О точной дате начала межафганского диалога не сообщается. Как отмечает телеканал, переговоры между правительством и радикальным движением "Талибан" состоятся после того, как стороны выполнят свои обязательства по освобождению пленных.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.

На настоящее время власти в Кабуле выпустили на свободу около 2,7 тыс. сторонников "Талибана". Радикальное движение утверждает, что освободило из плена более 450 сотрудников афганских сил безопасности и военнослужащих армии Афганистана.

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