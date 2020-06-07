Трамп обвинил бывшего госсекретаря Пауэлла во втягивании США в войну в Ираке

ТАСС, 7 июня. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу Госдепартамента Колина Пауэлла в том, что именно из-за его риторики США стали участниками конфликтов на Ближнем Востоке. Таким образом он отреагировал на заявление экс-госсекретаря о том, что тот на предстоящих выборах главы государства намерен голосовать за демократа Джо Байдена.

"Колин Пауэлл, зануда, который несет большую часть ответственности за втягивание нас в войну на Ближнем Востоке, объявил, что будет голосовать за другого зануду, Сонного Джо Байдена. Пауэлл разве не говорил, что у Ирака есть "оружие массового поражения"? Его не было, но мы ввязались в войну", - написал американский лидер в Twitter.

В феврале 2003 года Пауэлл, бывший тогда госсекретарем в администрации Джорджа Буша-младшего, продемонстрировал на заседании ООН пробирку, призванную подтвердить наличие у Ирака оружия массового уничтожения. Вскоре после этого США и их союзники вторглись в Ирак для борьбы с режимом Саддама Хусейна.

Ранее в воскресенье республиканец Пауэлл заявил телекомпании CNN, что на грядущих выборах президента, которые должны состояться 3 ноября, будет голосовать за Байдена. Он подчеркнул, что сходится с кандидатом от Демократической партии во мнениях по многим политическим и социальным вопросам и поддержит его как частное лицо, но не планирует участвовать в предвыборной кампании Байдена.