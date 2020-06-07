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МИД Ирана заявил о готовности к обмену заключенными с США

Вместе с тем в ведомстве отметили, что между странами "по-прежнему существует стена недоверия"

ТЕГЕРАН, 7 июня. /ТАСС/. Тегеран готов к обмену заключенными с Соединенными Штатами, если такая возможность представится. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Если будет возможность для обмена заключенными, то мы готовы, чтобы оставшиеся [иранские] граждане, задержанные в США, вернулись на родину", - цитирует его агентство IRNA. При этом Мусави отметил, что "между Вашингтоном и Тегераном по-прежнему существует стена недоверия".

Речь в первую очередь идет о нескольких десятках людей с двойным ирано-американским гражданством, которые по различным причинам в настоящий момент находятся в тюрьмах или местах предварительного заключения США и Ирана.

В начале июня США освободили иранского ученого Сируса Асгари. После этого Иран позволил вернуться на родину задержанному американцу Майклу Уайту. При этом иранский МИД отверг слухи о том, что произошел обмен заключенными.

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