В Швеции после акции в поддержку движения Black Lives Matter задержали двух человек

СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /ТАСС/. Два человека были задержаны после того, как в воскресенье демонстрация в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в Гётеборге переросла в беспорядки. Об этом сообщил представитель полиции Кристер Фуксборг.

"Задержаны два человека", - цитирует Фуксборга агентство ТТ. У одного из арестованных при себе был перцовый баллончик.

Активисты бросали в полицию бутылки, они разбили витрины в магазинах торгового центра Arkaden. На место происшествия направлены несколько полицейских автобусов. Как рассказал фотограф TT, протестующие призвали полицейских преклонить колени вместе с ними. Но правоохранители ответили отказом.

В 20:00 мск в центральном парке Бруннспаркен оставались около 100 молодых людей. "К сожалению, осталось еще довольно много людей. Они пытаются провоцировать", - пояснил Фуксборг.

Демонстрация в Гётеборге

В демонстрации в поддержку движения Black Lives Matter в Гётеборге приняли участие около 2 тыс. человек. Как и ранее на минувшей неделе в Стокгольме и Мальмё, количество демонстрантов многократно превышало дозволенное властями во время пандемии ограничение - не более 50 человек. Такой же лимит значился в официальном разрешении полиции.

Полиция прибыла на место сбора участников, чтобы прекратить акцию. С демонстрантами работали стражи порядка, которые призывали митингующих разойтись и не создавать дополнительную угрозу распространения коронавируса. Протестующие двинулись по улице Васагатан, полиция попыталась прекратить и этот марш.

Когда организаторы объявили, что акция закончилась, не все участники разошлись. Если сам марш проходил мирно, то позже оставшиеся активисты бросали в полицейских и их машину бутылки с водой, были слышны хлопки петард, между демонстрантами началась драка.