В МИД Франции заявили, что республика не заинтересована в отдалении России от Европы

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Франция не заинтересована в том, чтобы Россия отдалялась от Европы. Об этом заявил в воскресенье глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью региональной газете Le Telegramme, выходящей в Бретани.

Он отметил, что, несмотря на разные позиции, которых придерживаются Париж и Москва в отношении урегулирования ряда международных кризисов, продолжение диалога - в интересах Европы. "Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия отдалялась от нас", - сказал министр. "Не поступаясь принципами и солидарностью с нашими союзниками, мы пытаемся сблизить ее с Европой и побудить к курсу на основе многосторонности", - подчеркнул он.

"Мир, в котором мы живем, больше не разделен двумя блоками, как в конце 1940-х годов. Мы видели это в последние недели: европейцы там, где есть возможность для диалога и международного сотрудничества в интересах общего блага, - отметил Ле Дриан. - Я думаю о нашем здоровье, о нашей планете, о коллективной безопасности".

"Если Европа хочет стать силой на службе глобализации с человеческим лицом, она должна выбрать путь, предполагающий твердость в защите интересов и открытость к настоящему многостороннему диалогу", - сказал глава МИД, добавив, что "этот путь не является ни холодной войной, ни политикой соглашательства". "Мы с нашими партнерами работаем над этим каждый день", - заключил он.