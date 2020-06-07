Украинский депутат обвинил власти в сокрытии правды о биолабораториях США в стране

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин обвинил власти Украины в том, что они скрывают правду о действующих в стране военных биолабораториях США, которые, по его данным, занимаются исследованием опасных инфекций и созданием биологического оружия. Высказывания парламентария опубликованы в воскресенье на сайте телеканала "112 Украина".

"Власть окончательно завралась в вопросах функционирования американских биолабораторий на Украине", - считает Кузьмин. Он подвел промежуточные итоги работы своих коллег по фракции, изучавших информацию о работе в стране военных лабораторий США.

"Напомню, что на многочисленные обращения депутатов ОПЗЖ по этому поводу президент [Украины Владимир Зеленский], наконец-то, ответил. Он заявил, что вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию, и перенаправил наши запросы премьеру, который, действуя по той же логике, перенаправил их министру здравоохранения", - отметил Кузьмин.

"Ну а теперь - самое интересное, - продолжил он. - От Минздрава мы получили два взаимоисключающих ответа". В одном из них, по словам депутата, министр утверждает, что на Украине "отсутствуют американские биологические лаборатории", а в другом - что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность на Украине". Кузьмин указал на принципиальную разницу между двумя вариантами ответа: "отсутствуют" и "не осуществляют хозяйственную деятельность". "Конечно же американские биолаборатории на Украине не занимаются "хозяйственной деятельностью" - они занимаются деятельностью разведывательной, а также деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов", - полагает депутат.

Он также отметил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве фактически опровергло заявление украинского Минздрава об отсутствии в стране американских биолабораторий. По словам парламентария, 24 апреля 2020 года диппредставительство в ответ на обращение депутатов от ОПЗЖ заявило о том, что Министерство обороны США в сотрудничестве с украинским правительством "работает над мирным изучением опасных вирусов" в стране.

Кузьмин уведомил представителей властей Украины, что парламентарии, представляющие ОПЗЖ, готовят новые депутатские запросы о деятельности американских военных биологов на территории страны.

Опасные объекты

В середине апреля депутаты Верховной рады - глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и Кузьмин - сообщили, что направили в органы государственной власти обращения с требованием предоставить отчет о работе 15 американских биолабораторий в стране. Они напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на украинской территории в лабораториях, финансируемых Вашингтоном, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на Украине объекты, подчиняющиеся Пентагону и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 конституции.

В ОПЗЖ также полагают, что лаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в американском посольстве эти подозрения отвергли. Кроме того, партия установила, что диппредставительство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.