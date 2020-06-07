Минэнерго США: Вашингтон опасается конкуренции со стороны РФ в области ядерной энергетики

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. США постепенно утрачивают лидирующие позиции в области атомной энергетики в условиях конкуренции со стороны России и Китая и намерены создать резерв уранового сырья за счет добычи внутри страны. Об этом говорится в статье министра энергетики США Дэна Бруйетта, опубликованной в воскресенье в издающейся в штате Вайоминг газете Casper Star-Tribune.

"На протяжении более чем семи десятилетий после того, как Америка расщепила атом, она лидировала в мире в области ядерной энергетики и развития ядерных технологий, - отметил он. - К сожалению, это жизненно важное для экономики и национальной безопасности преимущество явно утрачивается". "По всему миру американские компании, работающие в области ядерных технологий, сталкиваются со все более жесткой и несправедливой конкуренцией со стороны государственных предприятий, в том числе России и Китая", - утверждается в статье.

В связи с этим министр указал на необходимость "безотлагательных и рассчитанных на перспективу мер, призванных расширить добычу урана внутри страны". Он отметил, что важный шаг в данном направлении уже сделан: в проекте бюджета на 2021 финансовый год администрация президента Дональда Трампа запросила $150 млн на формирование уранового резерва. "Он будет создан за счет закупок урана у американских добывающих компаний и американских компаний, занимающихся его обогащением, - добавил Бруйетт. - Урановый резерв обеспечит стратегически важные потребности ядерного топливного цикла и станет гарантией доступности урана в случае нарушения поставок".

В апреле нынешнего года Министерство энергетики США уже предлагало национальной Комиссии по ядерному регулированию запретить или ограничить импорт ядерного топлива производства РФ и КНР. Существующий режим поставок российской урановой продукции на американский рынок ограничен определенными квотами. Эти меры, регулирующие "коммерческий экспорт российского урана", продаваемого напрямую или через посредников компаниям США, были определены в 2008 году, квоты в рамках соглашения действуют до конца 2020-го.

В 2011 году вступило в силу российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Однако после резкого ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, начавшегося в 2014 году, планы углубления взаимодействия в сфере мирного атома фактически были свернуты.