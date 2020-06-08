Жителей Белоруссии хотят оградить от наносящей вред государству информации

ТАСС, 8 июня. Стратегия министерства информации Белоруссии будет заключаться в том, чтобы ограждать жителей страны от информации, которая может нанести вред государству. Об этом сообщил в воскресенье новый глава ведомства Игорь Луцкий в интервью телеканалу СТВ.

"Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству", - сказал он, отвечая на вопрос о стратегии ведомства в отношении интернета.

Луцкий отметил, что происходящее сейчас в социальных сетях, на видеохостингах и других сайтах может показаться безобидным, но оно очень серьезно влияет на положение в стране.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. На следующий день глава государства назначил нового премьер-министра, которым стал Роман Головченко, выпускник МГИМО МИД России, занимавший ранее пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики. Кроме того, состоялось назначение двух вице-премьеров и ряда министров. Мининформации возглавил Луцкий. Ранее он был генеральным директором компании "Столичное телевидение".