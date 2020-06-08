В Швеции акция в поддержку антирасистского движения переросла в беспорядки

СТОКГОЛЬМ, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 10 человек были задержаны после того, как демонстрация в поддержку движения Black Lives Matter в воскресенье в городе Гётеборге переросла в беспорядки. Об этом сообщил представитель полиции Кристер Фуксборг.

"Мы задержали около 10 человек, - цитирует его газета Göteborgs-Posten. - Они задержаны в основном за беспорядки и причинение ущерба, а также - в некоторых случаях - за нанесение увечий".

Правонарушители забрасывали полицейских бутылками и камнями, разбили витрины в магазинах торгового центра, окна в жилых домах и автофургон, а также избили группу девушек, которые пытались помешать им разбирать брусчатку на площади Густава Адольфа.

Полицейские полагают, что за погромами стоят молодые люди из пригородов Гётеборга, чьи личности уже известны. "По сигналу на площади Гётаплатсен около 50 правонарушителей начали беспорядки. Именно эти люди затем в течение нескольких часов причиняли ущерб и оказывали сопротивление полиции", - пояснил представитель правоохранительных органов Теодор Смедиус.

"Я разговаривал с коллегами, которые смогли с уверенностью идентифицировать нескольких парней, которые обычно являются причиной проблем в некоторых пригородах. Тем не менее, нет никаких признаков того, что здесь вовлечена какая-либо политическая группа", - отметил Фуксборг.

Демонстрация в Гётеборге

В акции в поддержку движения Black Lives Matter в Гётеборге приняли участие около 2 тыс. человек. Как и ранее на минувшей неделе, в Стокгольме и Мальмё число демонстрантов многократно превышало разрешенное властями во время пандемии - не более 50 человек. Такое же ограничение значилось и в официальном разрешении полиции.

Полицейские прибыли на место сбора участников, чтобы прекратить акцию. С демонстрантами работали полицейские, которые призывали митингующих разойтись и не создавать дополнительную угрозу распространения инфекции. Протестующие пошли по улице Васагатан, сотрудники правоохранительных органов попытались пресечь и этот марш.

Когда организаторы объявили, что акция закончилась, не все участники разошлись. Если сама демонстрация проходила мирно, то позже вспыхнули беспорядки.