После антирасистской акции в центре Брюсселя начались погромы

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Акция протеста против расизма и в защиту черного населения США под лозунгом "Жизнь черных имеет значение", проходившая перед Дворцом правосудия в центре Брюсселя, в воскресенье вечером переросла в беспорядки и погромы. Как сообщил телеканал RTBF, эпицентром беспорядков стал находящийся в нескольких сотнях метров от Дворца правосудия эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки.

По сообщению телеканала, в акции протеста у Дворца правосудия принимали участие 8,5 тыс. человек. После завершения наиболее агрессивные ее участники переместились на улицы Матонжа. Там к ним присоединились еще несколько сотен человек, затем толпа ринулась громить дорогие магазины на бульварном кольце Брюсселя в соседнем квартале Порт де Намюр.

Протестующие разбили витрины нескольких бутиков, включая центральный в Бельгии магазин Apple, размер ущерба устанавливается. Один из магазинов был подожжен, пожар был быстро потушен.

Полицейским не сразу удалось усмирить толпу, которая забрасывала их камнями и бутылками. Несколько полицейских машин получили повреждения, полицейскому спецназу пришлось применить водомет. В общей сложности полиция арестовала около 150 человек.

Организаторы ранее заявляли, что намерены провести мирную акцию, разрешенную городскими властями, против полицейского произвола и расизма и в ответ на гибель в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.