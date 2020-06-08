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Ким Чен Ын провел заседание высшего партийного органа КНДР для обсуждения экономики

ПХЕНЬЯН, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын председательствовал в воскресенье на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались вопросы экономического развития страны. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый верховный руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании политбюро, - отмечается в материале. - В ходе заседания был подробно обсужден ряд вопросов о дальнейшем развитии экономики страны с опорой на собственные силы и о дальнейшем улучшении жизни людей".

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КНДРКим Чен Ын
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