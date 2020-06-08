Мадрид и Барселона переходят на предпоследний этап ослабления ограничений

МАДРИД, 8 июня. /ТАСС/. Автономное сообщество Мадрид и Барселона будут с понедельника находиться на предпоследнем этапе ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

План правительства включает в себя несколько этапов - от нулевого до третьего. В фазе, на которую перешли Мадрид и Барселона, все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, однако исчезают временные интервалы для прогулок и занятий спортом на улице.

Ослабление режима ограничений

Разрешаются встречи с близкими - 15 человек максимум. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах, как на предыдущем этапе смягчения ограничений. Тем не менее, одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.

Вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам с ограничением на одновременное посещение лиц. Помимо этого, также можно отпраздновать свадьбу, однако число приглашенных не должно превышать 50 человек, если церемония проходит в закрытом помещении.

Последний этап

На последнем этапе смягчения ограничений, на который с понедельника переходят 52% жителей Испании, вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей. Кроме того, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино, могут открыться дискотеки, однако без зон для танцев.

При этом предприятиям все еще рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме.

Ситуация в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 241,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли. До 6 июня в Испании был объявлен 10-дневный национальный траур - самый продолжительный в демократической истории страны.

В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы.

Режим повышенной готовности будет в силе до 21 июня. Во вторник правительство Испании одобрит указ, в котором обозначит новые меры для сдерживания пандемии после окончания действия режима.