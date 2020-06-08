Власти Миннеаполиса намерены сократить расходы на полицию

"Мы полны решимости демонтировать тот полицейский аппарат, который существует сейчас в Миннеаполисе, и создать заново с участием общественности. Это будет новая модель обеспечения общественной безопасности", - сказала она. По словам Бендер, и она сама, и другие члены муниципалитета "слышат от избирателей, что полицейский департамент не обеспечивает сейчас безопасность". На вопрос о том, какие меры собирается принять муниципалитет, председатель ответила, что часть средств, предназначавшихся для городских правоохранительных органов, будет перенаправлена на другие цели и начнется обсуждение темы реформирования полицейского департамента. По словам Бендер, "вопрос о том, чтобы уже в краткосрочной перспективе отказаться от полицейского департамента, не рассматривается".