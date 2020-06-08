В Каракасе считают, что Трамп признал "сфабрикованным" предлог для вторжения США в Ирак

ГАВАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступив с обвинениями в адрес бывшего главы Госдепартамента Колина Пауэлла, фактически признал, что его страна сама сфабриковала предлог для вторжения в Ирак в 2003 году. Такое мнение выразил в воскресенье министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Это признание президента США в том, что его страна и вооруженные силы спровоцировали войну путем лжи и создания фальшивых предлогов. Они убили более миллиона человек, разрушив всю страну. Бесспорно, это преступление против человечности", - написал руководитель внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Трамп в воскресенье обвинил Пауэлла в том, что именно из-за его риторики США стали участником конфликтов на Ближнем Востоке. Таким образом он отреагировал на заявление бывшего госсекретаря о том, что тот на предстоящих выборах главы государства намерен голосовать за демократа Джозефа Байдена.

В феврале 2003 года Пауэлл, являвшийся тогда госсекретарем в администрации Джорджа Буша - младшего, продемонстрировал на заседании Совета Безопасности ООН пробирку, якобы подтверждавшую наличие у Ирака оружия массового уничтожения. Вскоре после этого США и их союзники вторглись в Ирак для борьбы с режимом Саддама Хусейна.