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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро назвал Россию настоящим другом Венесуэлы

РФ, Китай, Иран и Куба оказывают республике всестороннюю помощь, отметил он

БОГОТА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями Боливарианской Республики, поскольку оказывают ей всестороннюю помощь. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в Каракасе.

"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они - настоящие друзья [Венесуэлы]", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось в эфире государственного телевидения.

Он напомнил, что США предлагали помощь в размере $20 млн. "Ни один доллар не пришел", - подчеркнул Мадуро.

Теги
Мадуро, НиколасСШАИранКубаВенесуэлаРоссияКитайПолитический кризис в Венесуэле
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