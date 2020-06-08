Сторонники вывода американской базы с Окинавы сохранили большинство в заксобрании

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Сторонники губернатора японской префектуры Окинава Дэнни Тамаки, выступающего за вывод с острова расположенной там авиабазы морской пехоты США Футэмма, по итогам выборов сохранили большинство в местном законодательном собрании. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

"Я не изменил своей позиции по вопросу переноса базы", - подчеркнул губернатор, комментируя результаты голосования, состоявшегося 7 июня.

Отмечается, что сторонники Дэнни Тамаки заняли 25 из 48 мест в заксобрании префектуры.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Символом его стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован и становится источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы в район Хэноко, частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага умер, а избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее, ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.