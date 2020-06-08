Бывший боевик ИГ рассказал о вербовке британскими спецслужбами сирийских террористов

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 8 июня. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании заставляли работать на себя сирийских радикалов, поручая им собирать информацию о военных объектах РФ в арабской стране. Об этом сообщил российским журналистам бывший боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Мухаммед Хусейн Сауд, который был завербован после того, как решил вернуться в Пальмиру.

"Британцы это узнали через посредников и сказали: "Будешь работать как шпион. Мы тебе поможем. Иди в Пальмиру, тебе дадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым. Задание - фотографировать важные объекты сирийской разведки, российской и сирийской армий. Я должен был отправлять снимки через интернет", - поведал он.

Бывший боевик признался, что с сотрудниками британских спецслужб встретился в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией, где находится военная база США. Туда он бежал из Пальмиры, где какое-то время был вынужден работать на ИГ.

Сауд рассказал, что специалистам из Соединенного Королевства была нужна информация о "важных объектах России и Сирии", в частности об охране, чтобы в дальнейшем устроить теракт. По его словам, командиром отряда шпионов британцы сделали бывшего туристического гида из Пальмиры, который знал несколько языков.

Сотрудничество с ИГ

Коснувшись своего прошлого, бывший экстремист сообщил, что группировка ИГ заставляла гражданское население сотрудничать с ней под страхом смерти.

"До войны я работал в городском управлении Пальмиры - убирал мусор в городе. Когда боевики ИГ захватили Пальмиру, они сказали всем рабочим: "Либо вы будете работать с нами, либо мы будем отрезать головы. Другого варианта нет", - пояснил Сауд, уточнив, что влился в ряды ИГ в 2015 году.

Террористы вместе с ним завербовали многих жителей Пальмиры, приказав им отвозить за город тела жертв расправ, в числе которых были как солдаты, так и представители местного населения. "Они убили много военнослужащих сирийской армии и много гражданских лиц", - признался Сауд. "Также мы занимались минированием дорог", - добавил он.

В составе ИГ Сауд находился до 2016 года. Он решил бежать в провинцию Ракка, когда террористы убили его брата, которого посчитали предателем из-за армейского прошлого. Оттуда Сауд отправился в Эт-Танф, где должен был патрулировать 55-километровую зону вокруг американской военной базы. На деле покинувшему группировку ИГ боевику приходилось заниматься мародерством и грабить бедуинов.

"Там был командир отряда, сириец. Бандит, торговал наркотиками и оружием. У меня была зарплата в размере $300 в месяц. Наш командир получал деньги от американцев и раздавал нам", - рассказал Сауд.