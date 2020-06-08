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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Митт Ромни первым из сенаторов-республиканцев поучаствовал в протестах в Вашингтоне

По его словам, он хочет найти "способ положить конец насилию и жестокости"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Сенатор Митт Ромни (от штата Юта) в воскресенье принял участие в протестах, которые проходят в столице США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Как пишет газета The Washington Post, законодатель стал первым республиканцем из верхней палаты Конгресса, который присоединился к демонстрациям.

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У себя в Twitter Ромни позднее опубликовал две фотографии с акции. "Жизни темнокожих имеют значение", - написал он в своем посте. Корреспонденту The Washington Post во время акции законодатель заявил, что хочет найти "способ положить конец насилию и жестокости, а также сделать так, чтобы люди понимали, что жизни темнокожих имеют значение".

В феврале Ромни стал первым сенатором в американской истории, выступившим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за импичмент президента-однопартийца - он поддержал обвинение в злоупотреблении властью в отношении главы вашингтонской администрации Дональда Трампа. Сам глава Белого дома ранее подвергал критике Ромни за то, что тот приложил недостаточно усилий, чтобы победить демократа Барака Обаму на президентских выборах в 2012 году.

Теги
Обама, БаракСШАРомни, МиттБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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