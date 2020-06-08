В Сеуле сообщили, что линии связи с военными КНДР продолжают работать

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Линии связи между военными Республики Корея и КНДР функционируют в обычном режиме. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства национальной обороны.

"Военные линии связи по состоянию на утро понедельника работали нормально", - отметил он, добавив, что сотрудники военных ведомств Юга и Севера обмениваются звонками дважды в день - в 09:00 и 16:00, используя обе линии связи, проходящие на восточном и западном участках межкорейской границы. Они не работали на протяжении многих лет, но были восстановлены в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух стран 27 апреля 2018 года.

Ранее в понедельник КНДР впервые проигнорировала телефонный звонок южнокорейских представителей, поступивший в межкорейский офис связи в городе Кэсон. Власти народной республики 5 июня сообщили о намерении рассмотреть возможность закрытия этого офиса в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок.

В заявлении агентства ЦТАК отмечается, что заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон отдала распоряжение приступить к оценке осуществления шагов, о которых ранее упоминала в критическом заявлении в адрес Сеула. В их число входят полное закрытие индустриального комплекса в Кэсоне, расторжение соглашения между Пхеньяном и Сеулом в военной сфере, а также прекращение работы межкорейского офиса связи.

Южнокорейское министерство объединения в ответ выступило с заявлением, в котором призвало местные общественные организации прекратить отправку в КНДР листовок враждебного содержания и пообещало законодательно запретить подобные действия. В пятницу министерство сообщило, что на тот момент линии коммуникации между двумя государствами работали в нормальном режиме.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии коронавируса личные встречи были заменены на общение по телефону.