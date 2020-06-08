СМИ: авианосец США Ronald Reagan вышел из Японии для проведения учений 12 июня

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan вышел в понедельник с базы Йокосука у входа в Токийский залив и направился к отдаленному японскому острову Иводзима для проведения учений своей палубной авиации. Они начнутся 12 июня, сообщило информационное агентство Kyodo.

После этого Ronald Reagan вместе с кораблями своей ударной группы отправится в длительное патрулирование в водах западной части Тихого океана, отмечает агентство. Обычно авианосец в таких походах сопровождают ракетный крейсер, один или два ракетных эсминца, а также атомная подлодка.

Учения авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, неизменно вызывали в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены с основной территории страны на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Он расположен более чем в 1200 км от Токио.

В декабре прошлого года японское оборонное ведомство также договорилось о покупке необитаемого острова Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, где будет построен объект для проведения учений палубных самолетов с авианосцев ВМС США.