Нетаньяху сообщил, что продолжает получать угрозы расправы над ним и семьей

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в понедельник, что в третий раз пожаловался в полицию на продолжающие поступать угрозы расправы над ним и членами его семьи.

"Сегодня [8 июня] я подал еще одну жалобу в полицию на подстрекательство к убийству меня и членов моей семьи. В последнее время подстрекательство с явными призывами к убийству меня и членов моей семьи явно перешло красную черту. Я с нетерпением ожидаю решительного ответа со стороны полиции и привлечения виновных к ответственности", - написал премьер в "Твиттере".

Нетаньяху 1 июня направил в полицию жалобу в отношении полученной серии угроз убить его и членов его семьи. На следующий день полицейская пресс-служба сообщила, что следователи из спецотдела по борьбе с киберпреступлениями арестовали подозреваемого в публикации в соцсетях сообщений с угрозами расправы.

В конце прошлого месяца после первой такой жалобы Нетаньяху по аналогичным обвинениям был задержан житель Тель-Авива.