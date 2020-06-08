Трамп уверен в "очень сильном" восстановлении экономики. Биржи в США не заметили протестов

На фоне пандемии коронавируса, массовых социальных протестов, "холодной войны" с Китаем и падения собственного рейтинга единственным серьезным утешением для президента США Дональда Трампа в последние недели были биржевые сводки. Вопреки всем неурядицам фондовый рынок в США продолжал рост.

Американцы говорят, что Уолл-стрит еще не Мэйн-стрит, то есть купля-продажа ценных бумаг и реальная экономика - это не одно и то же. Взлет котировок акций еще не означает оживления промышленного производства и торговли. "Две трети ВВП США формируются за счет потребления", - напомнил в интервью телекомпании Fox бывший председатель совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи Дик Грассо. Тем не менее биржевая активность - важнейший показатель общей экономической ситуации, от которой во многом будет зависеть исход президентских выборов в ноябре.

Причины роста котировок

Котировки акций в Нью-Йорке взметнулись вверх после того, как Минтруда опубликовало в пятницу новые данные об уровне безработицы в США. В мае он сократился с 14,7 до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось на 2,5 млн. Это опровергло пессимистичные прогнозы экспертов, ожидавших, что уровень безработицы достигнет за месяц 20%. В результате промышленный индекс Dow Jones вырос за одну сессию на 3,15%, индекс электронной биржи Nasdaq - на 2,06%, а индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний на американском рынке, - на 2,62%.

Однако стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже росла и в предыдущие дни. Например, индекс Dow Jones повысился в период с 1 по 5 июня почти на 1770 пунктов, или на 7%. Произошло это по двум основным причинам: благодаря политике Федеральной резервной системы (центробанка) США во главе с Джеромом Пауэллом, а также стремлению инвесторов не пропустить тот момент, когда экономика начнет открываться после снятия ограничений.

В последние месяцы ФРС снизила учетную ставку межбанковского кредита почти до нуля и разработала ряд крупных программ покупки ценных бумаг, в том числе "мусорных облигаций". "Пауэлл оказал огромную поддержку фондовому рынку", - заявила в интервью CNN ведущий сотрудник инвестиционной компании Invesco Кристина Хупер. "Политика ФРС позволила рынку акций оторваться от реальной экономики", - добавила телекомпания.

В то же время инвесторы держат нос по ветру, опасаясь упустить выгоду, которую им сулит восстановление экономики после пандемии. Многие из них просчитались после кризиса 2008 года, когда начался экономический подъем и на биржах утвердились "быки", играющие на повышении. "Они помнят, что в прошлый раз опоздали на поезд", - отметил нобелевский лауреат Роберт Шиллер.

По его мнению, уверенность в фондовые рынки вселяют также заявления президента США о том, что нормализация экономики будет быстрой. "Вы можете не верить Трампу, вам достаточно верить в то, что ему верят другие", - считает экономист.

Тревога в штабе Байдена

Трамп, естественно, утверждает, что все будет просто отлично. "Я все больше и больше уверен в том, что восстановление нашей экономики уже началось и будет очень сильным", - написал он в Twitter, предложив "посмотреть на фондовый рынок".

Вслед за ним глава Национального экономического совета при Белом доме Лоуренс Кадлоу заявил, что "быстрое восстановление продлится в третьем и четвертом кварталах". По его оценкам, нынешний спад оказался необычным, поскольку был вызван вспышкой коронавируса - бедствием, подобным "страшному урагану или снежной буре".

Сравнение неслучайное, но и не новое. О том, что эффект от пандемии для экономики США может быть примерно таким же, как от атлантических ураганов, ранее уже говорил предшественник Кадлоу на посту главного экономического советника президента, профессор Гарвардского университета Джейсон Ферман. В закрытом выступлении пред другими специалистами, о котором Ферман сам рассказал газете Politico, он заявил, что американская экономика будет выходить из спада по V-образной траектории и уже в третьем квартале ее ожидает стремительный рост. Такие оценки основаны на том, что причины рецессии являются неглубокими и кратковременными, а для возобновления роста все наготове и надо лишь вернуть людей на работу.

Оптимистичный прогноз авторитетного эксперта вызвал у его коллег удивление, а в Белом доме нескрываемое ликование. Между тем, по свидетельству той же Politico, в избирательном штабе вероятного соперника Трампа на предстоящих выборах, кандидата Демократической партии Джозефа Байдена к нему отнеслись с большой тревогой. Тем более что Фурман - демократ, в 2013-2016 годах он работал в администрации Барака Обамы.

Неудивительно, что многие экономические прогнозы в США теперь напоминают сводку погоды. Руководитель консультационно-финансовой компании Dynamic Money Крис Бернс в программе Fox Business заявил, что протесты и погромы в США не окажут "долгосрочного воздействия" на фондовый рынок, который воспринял их "просто как стихийное бедствие". Он напомнил, что даже разрушительный ураган "Катрина", обрушившийся на Новый Орлеан в августе 2005 года, не вызвал значительных изменений котировок акций. И сейчас биржи "сконцентрировали внимание на успешном открытии экономики", согласился с ним ведущий сотрудник Wells Fargo Investment Institute (инвестиционное подразделение банка Wells Fargo) Скотт Рен.

"Мы видим, что предприятия малого и большого бизнеса начинают открываться в то время, как ставки по кредитам находятся на чрезвычайно низком уровне. Рынок восхищен действиями ФРС и Минфина, которые существенно увеличивают объемы ликвидных средств в системе", - приводит портал деловой информации MarketWatch слова главного специалиста Vantagepoint Investment Advisors Уэйна Уикера.

История также свидетельствует, что даже самые массовые социальные протесты в США, включая такие, как в 1968 году, не слишком беспокоили фондовый рынок. Акция "Оккупируй Уолл-стрит", начавшаяся в 2011 году у стен Нью-Йоркской фондовой биржи, тоже не произвела на нее большого впечатления.

Стандартные модели не годятся

В то же время другие эксперты предостерегают от завышенных ожиданий и предупреждают, что все намного сложнее. "Улучшение макроэкономической ситуации - это легкая часть дела", - обратился к своим клиентам президент консультационной компании Sevens Report Том Эссейс. По его словам, впереди "тяжелая часть - экономика вновь должна заработать и продемонстрировать быстрое улучшение своих показателей, избежав новых срывов из-за второй волны инфекции".

А вторая волна как раз может подняться из-за массовых протестов и погромов, прокатившихся едва ли не по всем крупным американским городам. По мнению главного санитарного врача США Джерома Адамса, "есть все основания полагать, что мы увидим новые очаги и потенциально новые вспышки" коронавируса. Осложнение эпидемиологической ситуации может заставить власти штатов вновь ввести запреты и ограничения.

"Если возобновление работы будет отложено на две недели, то это не скажется на [таких крупных торговых сетях, как] Target или Walmart, - подчеркнула в интервью CNN глава консультативной фирмы Quill Intelligence Дэниел Димартино Бут. - Однако для предприятий малого бизнеса, которые и так едва держатся на плаву, это может быть вопрос жизни и смерти".

Подавляющее большинство этих предприятий имеют минимальную страховку, покрывающую ущерб от погромов. Но готовить бумаги в страховые компании - для их владельцев серьезная головная боль, отнимающая немало времени и сил.

Еще один нобелевский лауреат, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джозеф Стиглиц считает неудачными действия правительства по оказанию помощи американской экономике в период пандемии. "Особенно плохо", по его мнению, составлена "Программа защиты зарплат" на сумму $669 млрд, предусматривающая выделение льготных и безвозмездных займов малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям. "Владельцы предприятий, у которых лучшие связи с банками и лучшие клиенты, выстроились в начале очереди [за кредитами], и это были не представители малого бизнеса, это были не те люди, которые нуждались больше всего", - заявил Стиглиц в интервью телеканалу CNBC.

На прошлой неделе Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект, корректирующий эту программу, но в любом случае о ее эффективности, как и об эффективности всего пакета помощи американской экономике, говорить преждевременно. Роберт Шиллер считает, что ситуация настолько сложная, что делать какие-то общие выводы и выступать с предсказаниями пока рано. По его словам, "стандартные экономические модели сейчас не годятся для прогнозов".

Прогнозы, как известно, дело вообще неблагодарное, но Трамп продолжает сыпать обещаниями и излучать оптимизм. Конечно, ему это положено по должности и по сценарию его избирательной кампании. Однако если Ферман и Кадлоу окажутся правы, и экономика США рванет вверх в третьем квартале, то может получиться как в известной притче про лису и ежа, который в отличие от своего противника знал только одну вещь, но самую главную.

Иван Лебедев