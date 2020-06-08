Пашинян решил сменить руководство силовых структур и Генштаба

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил назначить новых руководителей Службы национальной безопасности (СНБ), полиции и Генштаба ВС республики. Это решение было принято после неоднократных упреков в адрес силовиков в отсутствии реакции на массовые нарушения ограничений из-за коронавируса и на фоне скандала с главой Генштаба, сын которого, несмотря на карантинные меры в условиях действующего до 13 июня в республике из-за коронавируса режима ЧП, отпраздновал свадьбу.

"Уважаемые соотечественники, я принял ряд важных решений. Согласно моим решениям, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генштаба ВС, полковник Аргишти Кярамян - директором СНБ, полковник Ваге Казарян - руководителем полиции", - написал Пашинян в понедельник в Facebook.

Премьер уточнил, что данные решения вступят в силу после подписания соответствующих указов президентом.

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник получил предложение Пашиняна освободить от занимаемых должностей руководителя СНБ Эдуарда Мартиросяна, начальника Генерального штаба Артака Давтяна и начальника полиции Армана Саркисяна, сообщили в пресс-службе президентского аппарата.

Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что силовые структуры, в частности СНБ и полиция, не справляются с массовыми нарушениями гражданами эпидемиологических норм безопасности. Он также обвинил руководителей СНБ и полиции в том, что они не представляли ему полную картину нарушений карантинных норм в стране. Кроме того, 7 июня местные СМИ сообщили, что сын начальника Генштаба ВС праздновал свадьбу с нарушениями карантинных норм.