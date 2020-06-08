Прокуратура Нидерландов принимала во внимание несколько сценариев крушения MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 июня. /ТАСС/. Голландская прокуратура принимала во внимание несколько возможных сценариев развития событий, которые привели к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила в понедельник на слушаниях прокурор Деди Вуи-А-Цой.

"В ходе данных слушаний мы сделаем детальную презентацию о ходе событий и проведенном расследовании, - отметила она. - Мы начнем с объяснения ситуации, обстановки в районе, где потерпел крушение рейс MH17, и вовлеченных сторонах. После этого мы представим информацию в отношении доказательств, таких как криминалистические экспертизы, свидетели, фотографии, видео, цифровые источники, данные с радаров и спутниковые изображения. Вслед за этим мы объясним, как на основе этих доказательств мы провели расследование того, как развивались события, которые привели к крушению рейса MH17". "Во внимание, - подчеркнула прокурор, - принимались различные сценарии развития ситуации: взрыв на борту, атака военного самолета, использование других зенитных ракетных установок (ЗРК) кроме "Бука" и использование ЗРК "Бук".

В рамках последнего сценария развития событий прокуратура провела расследования в отношении различных возможных мест запуска ракеты и использования установок, принадлежащих как РФ, так и Украине. Вся эта информация также будет представлена судьям. Кроме того, ведомство намерено рассказать о том, как следователи выявили подозреваемых, как выяснили их роли и как препятствия существуют на пути расследования. "Параллельно мы объясним, почему считаем отдельные части расследования завершенными, и наконец, представим информацию о том, какие расследования должны быть проведены", - подытожила Вуи-А-Цой.

По ее словам, презентация расследования, которое продолжалось несколько лет, займет несколько дней, а ее основная цель заключается в том, чтобы представить суду всю информацию, необходимую для принятия решение о том, можно ли считать проведенное расследование завершенным и можно ли переходить к рассмотрению дела по существу.

Прокурор особо подчеркнула, что ведомство не намерено предоставлять конкретные доказательства, поскольку это может быть сделано только после того, как защита получит возможность приобщить к делу свои документы и начнется рассмотрение дела по существу. "Однако мы расскажем о типах доказательств, которые мы собрали, а также то, на каких основаниях прокуратура пришла к заключению, что определенные части расследования можно считать завершенными", - сказала она.