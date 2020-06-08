В парламенте Бразилии обвинили Минздрав в искажении статистики по коронавирусу

"Игры со смертью - порочная практика. Манипулируя цифрами, Минздрав прикрывает солнце решетом. Необходимо срочно восстановить достоверность статистики", - написал он в понедельник на своей странице в Twitter. По словам председателя нижней палаты парламента, министерство, искажая цифры, "создает параллельную реальность, чтобы игнорировать факты".

Майя заявил, что сбором соответствующей статистики займется профильная комиссия законодательного органа, в ведении которой находятся вопросы, касающиеся пандемии. Политик также призвал Минздрав относиться к статистике "со всей серьезностью", публиковать ее "в приемлемое время", а также уважать граждан. "Смерть и болезни - это не игрушки", - заключил он.

В воскресенье вечером Минздрав Бразилии дважды опубликовал статистику по коронавирусу на разных сайтах. В первом случае ведомство разместило на своем сайте ссылку на информацию, согласно которой число подтвержденных случаев инфицирования за сутки увеличилось на 12 581, количество смертей - на 1 382. Однако уже через час на официальном портале, где публикуются ежедневные сводки, появились другие цифры: общее число положительных результатов диагностики на коронавирус увеличилось на 18 912, до 691 758, а статистика летальных исходов оказалась заниженной - 525 случаев. Ситуация вызвала возмущение в бразильских СМИ и соцсетях.

Ситуация со статистикой

С 3 июня Минздрав Бразилии перенес время публикации ежедневной статистики по коронавирусу на более позднее время, после окончания вечернего выпуска новостей, а с 5 июня стал обнародовать усеченные данные, содержащие информацию только за последние 24 часа. Сводные цифры количества подтвержденных случаев заражения и смертей на портале больше не отображаются. Такой подход разделяет президент страны Жаир Болсонару, по мнению которого в ежедневную сводку необходимо включать сведения о зафиксированных в этот конкретный день случаях инфицирования и летальных исходах. При подтверждении коронавируса в анализе пациента, умершего ранее, этот случай необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные, полагает глава государства.

Опасаясь подтасовки, руководство региональных управлений здравоохранения запустило свой портал, где каждый регион указывает собственные данные по состоянию на 18:00, в то время как сводка федерального Минздрава публикуется ближе к 22:00. Собственные подсчеты предложил также вести высший государственный орган в сфере аудита. Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится на третьем месте после США и Великобритании.