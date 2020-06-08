СМИ: Ливийская национальная армия сбила турецкий беспилотник западнее Сирта

ТАСС, 8 июня. Расчеты противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили беспилотный летательный аппарат турецкого производства к западу от стратегически значимого города Сирт. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление командования ЛНА.

По сведениям телеканала, сбитый беспилотник пытался атаковать позиции ЛНА.

Согласно информации источников телеканала, сторонники Хафтара стягивают "значительные военные подкрепления" к Сирту.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

В воскресенье министр внутренних дел ПНС Фатхи Али Башага сообщил, что триполийский кабмин будет готов к мирным переговорам с ЛНА только после того, как вернет контроль над стратегически важным городом Сирт и авиабазой в муниципалитете Эль-Джуфра.