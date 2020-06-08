{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США ввели санкции против бывшего главы администрации президента Гватемалы

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Густаву Алехосу запретили въезд в страну из-за его причастности к коррупции

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США запретили бывшему главе администрации президента Гватемалы Альваро Колома (2008-2012) Густаву Алехосу въезд в страну из-за его причастности к коррупции. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Я объявляю о внесении (в санкционный список - прим. ТАСС) бывшего главы администрации президента Гватемалы Густаво Алехоса. Находясь на посту главы администрации президента Альваро Колома, Алехос был вовлечен в коррупционные схемы, что подрывало верховенство права и веру общества в демократические институты и представителей власти", - отмечается в тексте.

Теперь, в соответствии с законодательством США, Алехосу запрещен въезд в страну.

Теги
СШАГватемалаПомпео, Майкл (Майк)
Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника
В то же время, как отметил генсек альянса, НАТО должна быть готова отвечать на вызовы со стороны КНР
Читать полностью