США ввели санкции против бывшего главы администрации президента Гватемалы

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США запретили бывшему главе администрации президента Гватемалы Альваро Колома (2008-2012) Густаву Алехосу въезд в страну из-за его причастности к коррупции. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Я объявляю о внесении (в санкционный список - прим. ТАСС) бывшего главы администрации президента Гватемалы Густаво Алехоса. Находясь на посту главы администрации президента Альваро Колома, Алехос был вовлечен в коррупционные схемы, что подрывало верховенство права и веру общества в демократические институты и представителей власти", - отмечается в тексте.

Теперь, в соответствии с законодательством США, Алехосу запрещен въезд в страну.