Президент Армении подписал указы о назначениях новых глав силовых структур и Генштаба

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указы о снятии с занимаемых должностей руководителей Службы нацбезопасности (СНБ), полиции и начальника Генштаба ВС, а также по предложению премьер-министра назначил новых руководителей данных структур. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Президент Саркисян подписал указы об освобождении Артаком Давтяном должности начальника Генштаба ВС, Эдуардом Мартиросяном - директора СНБ и Арманом Саркисяном - начальника полиции. По предложению премьер-министра, он подписал указы о назначении Оника Гаспаряна начальником Генштаба ВС, Ваге Казаряна - главой полиции и Аргишти Кярамяна - директором СНБ", - говорится в сообщении.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя решение об отставках силовиков, отметил, что "должностные лица должны своим примером показывать серьезность соблюдения карантинных норм".

50-летний генерал-лейтенант Оник Гаспарян до настоящего момента являлся заместителем начальника Генштаба, долгое время занимал ключевые посты в оборонном ведомстве страны, командовал полками и корпусами. С 2008 по 2010 год учился и с отличием окончил Военную академию при Генштабе ВС РФ. 46-летний полковник Ваге Казарян с мая 2019 года являлся заместителем главы полиции страны и командующим внутренними войсками. 29-летний полковник Аргишти Кярамян был назначен заместителем главы СНБ Армении в мае. До этого он исполнял обязанности руководителя Государственной службы контроля, а также занимал разные посты в прокуратуре и Комитете госдоходов республики.

Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что силовые структуры, в частности СНБ и полиция, не справляются с массовыми нарушениями гражданами эпидемиологических норм безопасности. Он также обвинил руководителей СНБ и полиции в том, что они не представляли ему полную картину нарушений карантинных норм в стране. Кроме того, 7 июня местные СМИ сообщили, что сын начальника Генштаба ВС праздновал свадьбу с нарушениями карантинных норм.